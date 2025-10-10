Saison culturelle Un atelier pour deux de Laurence Jyl Théâtre Le Puy-en-Velay

Saison culturelle Un atelier pour deux de Laurence Jyl Théâtre Le Puy-en-Velay vendredi 10 octobre 2025.

Saison culturelle Un atelier pour deux de Laurence Jyl

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 39 EUR

Série 1 39€

Série 2 32€

Série 3 23€

Série 4 10€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Cet Atelier pour deux est avant tout le lieu de la créativité, de la complicité artistique et du partage que vivent Sabine et Bertrand. Jusqu’au jour où l’amour frappe à la porte et que tout bascule.

.

Théâtre Place du Breuil Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 03 45

English :

Sabine and Bertrand’s « Atelier pour deux » is above all a place of creativity, artistic complicity and sharing. Until the day when love knocks on the door and everything changes.

German :

Dieses « Atelier für zwei » ist vor allem ein Ort der Kreativität, der künstlerischen Komplizenschaft und des Teilens, den Sabine und Bertrand leben. Bis zu dem Tag, an dem die Liebe an die Tür klopft und alles auf den Kopf stellt.

Italiano :

Questo « studio per due » è innanzitutto un luogo in cui Sabine e Bertrand condividono la loro creatività e complicità artistica. Fino al giorno in cui l’amore bussa alla porta e tutto cambia.

Espanol :

Este « estudio para dos » es ante todo un lugar donde Sabine y Bertrand comparten su creatividad y complicidad artística. Hasta el día en que el amor llama a la puerta y todo cambia.

L’événement Saison culturelle Un atelier pour deux de Laurence Jyl Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-06-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay