Saison culturelle Un beau jour Compagnie à Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie

Icône absolue de la chanson française, femme libre aux multiples facettes, Barbara n’a jamais cessé de susciter admiration et fascination. Connue pour son côté mélancolique, elle était tout autant solaire, drôle, généreuse et d’une grande fantaisie.

Dans Un beau jour, la compagnie à utilise le répertoire de la chanteuse pour peindre un portrait sensible de cette grande dame. Huit de ses chansons les plus populaires sont reprises avec, entre autres, Rémusat, Mon enfance ou Nantes, le titre ayant démarré sa carrière, dans lequel il est question de la mort de son père. Chaque chanson est revisitée d’une manière différente, en y invitant le théâtre d’objet, la marionnette, l’image projetée, l’ombre et la voix.

Dès 10 ans. .

Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr

