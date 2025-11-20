Saison Culturelle Vacarme(s) Ahun

Saison Culturelle Vacarme(s) Ahun jeudi 20 novembre 2025.

Saison Culturelle Vacarme(s)

Salle des fêtes Ahun Creuse

Ou comment l’homme marche sur la terre.

THEATRE

‍ ‍ ‍ Dès 13 ans.

Programme complet ici https://www.creusesudouest.fr/app/uploads/2025/08/WEB-DEPLIANT-SAISON-CULTURELLE-2025-2026-1.pdf .

Salle des fêtes Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 55 93 ahun@tourisme-creuse-sudouest.com

