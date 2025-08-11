Saison culturelle Valentin Vander (Chanson française) Espace culturel Jean-Luc Popelin Iguerande

Saison culturelle Valentin Vander (Chanson française)

Espace culturel Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Carte Jeune

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06 22:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Artiste hors-temps qui se joue des codes de la chanson française traditionnelle en l’habillant de mille tissus pop et d’ornements électroniques. Depuis quelques mois, il concocte et chérit le projet d’un disque militant. Ce troisième opus, La Consolante, sorti en automne 2025 est un album solo aux influences multiples entre folk, chanson et sonorités plus modernes, chaque chanson a la volonté d’apaiser et de consoler.

Réservation conseillée places limitées .

Espace culturel Jean-Luc Popelin 208 Rue de l’Eglise Iguerande 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 9 67 44 35 42 fabriqueiguerande@orange.fr

English : Saison culturelle Valentin Vander (Chanson française)

German : Saison culturelle Valentin Vander (Chanson française)

Italiano :

Espanol :

L’événement Saison culturelle Valentin Vander (Chanson française) Iguerande a été mis à jour le 2025-10-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)