Saison culturelle Valse avec W… Rue de la poste Oloron-Sainte-Marie
mardi 19 janvier 2027 · Rue de la poste · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Saison culturelle Valse avec W…
Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 18:30:00
fin : 2027-01-19 19:25:00
Date(s) :
2027-01-19
Valse avec Wrondistilblegretralborilatausgavesosnoselchessou , un titre qui nous met la tête à l’envers, tout comme son chorégraphe Marc Lacourt, qui aime bousculer les choses. Dans son univers en perpétuel mouvement, un décor suspendu au plafond moquette, frigo, canapé… accueille cinq interprètes, incarnant une galerie de personnages imaginaires et fantastiques, parfois effrayants, parfois amicaux. Cette fable interroge notre rapport à la différence et nous invite à revoir nos schémas préétablis, notamment autour de la figure du monstre, qui n’est pas toujours celui que l’on croit ! Marc Lacourt explore les façons de faire groupe et de faire corps, entre chutes et déséquilibres, transformant le quotidien en extraordinaire. Une valse de corps et d’objets, saisissante et poétique, pour célébrer la joie de danser et d’être ensemble !
Dès 6 ans. .
Rue de la poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 98 68 jeliote@hautbearn.fr
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English : Saison culturelle Valse avec W…
L’événement Saison culturelle Valse avec W… Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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