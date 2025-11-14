Saison Culturelle Vaudeville Espace culturel Monistrol-sur-Loire

Espace culturel 2, rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE d’Eugène Labiche

Compagnie l’Eternel Été

Après le succès de Les Fourberies de Scapin, L’Éternel Été revient à Monistrol pour dynamiter le vaudeville.

Public à partir de 12 ans

Durée 1h15

Espace culturel 2, rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

UN CHAPEAU DE PAILLE D?ITALIE by Eugène Labiche

Compagnie l?Eternel Été

After the success of Les Fourberies de Scapin, L?Éternel Été returns to Monistrol to dynamite vaudeville.

Audience aged 12 and over

Running time 1h15

German :

UN CHAPEAU DE PAILLE D?ITALIE von Eugène Labiche

Compagnie l’Eternel Été (Der ewige Sommer)

Nach dem Erfolg von Les Fourberies de Scapin kehrt L’Éternel Été nach Monistrol zurück, um das Vaudeville zu dynamisieren.

Publikum ab 12 Jahren

Dauer 1h15

Italiano :

UN CHAPEAU DE PAILLE D?ITALIE di Eugène Labiche

Compagnie l?Eternel Été

Dopo il successo di Les Fourberies de Scapin, L’Eternel Été torna a Monistrol per dare una scossa al vaudeville.

Per un pubblico dai 12 anni in su

Durata: 1 ora e 15 minuti

Espanol :

UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE de Eugène Labiche

Compañía L’Éternel Été

Tras el éxito de Les Fourberies de Scapin, L’Éternel Été vuelve a Monistrol para sacudir el vodevil.

A partir de 12 años

Duración: 1 hora y 15 minutos

