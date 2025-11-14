Saison Culturelle Vaudeville Espace culturel Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Vaudeville Espace culturel Monistrol-sur-Loire vendredi 14 novembre 2025.
Saison Culturelle Vaudeville
Espace culturel 2, rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE d’Eugène Labiche
Compagnie l’Eternel Été
Après le succès de Les Fourberies de Scapin, L’Éternel Été revient à Monistrol pour dynamiter le vaudeville.
Public à partir de 12 ans
Durée 1h15
Espace culturel 2, rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
UN CHAPEAU DE PAILLE D?ITALIE by Eugène Labiche
Compagnie l?Eternel Été
After the success of Les Fourberies de Scapin, L?Éternel Été returns to Monistrol to dynamite vaudeville.
Audience aged 12 and over
Running time 1h15
German :
UN CHAPEAU DE PAILLE D?ITALIE von Eugène Labiche
Compagnie l’Eternel Été (Der ewige Sommer)
Nach dem Erfolg von Les Fourberies de Scapin kehrt L’Éternel Été nach Monistrol zurück, um das Vaudeville zu dynamisieren.
Publikum ab 12 Jahren
Dauer 1h15
Italiano :
UN CHAPEAU DE PAILLE D?ITALIE di Eugène Labiche
Compagnie l?Eternel Été
Dopo il successo di Les Fourberies de Scapin, L’Eternel Été torna a Monistrol per dare una scossa al vaudeville.
Per un pubblico dai 12 anni in su
Durata: 1 ora e 15 minuti
Espanol :
UN CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE de Eugène Labiche
Compañía L’Éternel Été
Tras el éxito de Les Fourberies de Scapin, L’Éternel Été vuelve a Monistrol para sacudir el vodevil.
A partir de 12 años
Duración: 1 hora y 15 minutos
