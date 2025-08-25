Saison Culturelle Vernissage de l’exposition et rencontre avec Laurent Laveder, astrophotographe Salle Arvest Pleyben

Saison Culturelle Vernissage de l’exposition et rencontre avec Laurent Laveder, astrophotographe

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Vernissage de l’exposition et rencontre avec Laurent Laveder, astrophotographe

Laurent Laveder est arrivé à la photographie (c’est son métier depuis près de 20 ans) via sa passion pour l’astronomie. Il mêle ces deux pratiques pour réaliser des photos originales de paysages finistériens tant et tant photographiés. Lors de cette rencontre, vous découvrirez les particularités de l’astrophotographie tout en profitant d’une visite de l’exposition privilégiée.

Tout public 18h30 à l’Arvest .

