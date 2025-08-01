Saison d’art au Domaine Régional de Chaumont

Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-08-31 20:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-01 2026-07-01 2026-09-01 2026-10-24

Saison d’art au Domaine Régional de Chaumont. Chaque année, le Centre d’Arts et de Nature du Domaine de Chaumont-sur-Loire invite des artistes de renommée internationale, plasticiens et photographes à venir créer des œuvres inédites et originales sur le thème de la nature.

Saison d’art au Domaine Régional de Chaumont. Chaque année, le Centre d’Arts et de Nature du Domaine de Chaumont-sur-Loire invite des artistes de renommée internationale, plasticiens et photographes à venir créer des œuvres inédites et originales sur le thème de la nature. Réparties sur les 32 hectares du Domaine, les œuvres d’art réalisées, fruits d’une véritable rencontre entre les artistes et l’esprit du lieu, offrent aux visiteurs un parcours initiatique riche de découvertes, de surprises et d’émotions. .

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 99 22 contact@domaine-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Art season at the Domaine Régional de Chaumont. Every year, the Centre d?Arts et de Nature du Domaine de Chaumont-sur-Loire invites internationally renowned artists, visual artists and photographers to create original works on the theme of nature.

L’événement Saison d’art au Domaine Régional de Chaumont Chaumont-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-01 par ADT41