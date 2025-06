Saison de « Jazz à Pau » Alfredo Rodriguez Trio Place du Foirail Pau 19 septembre 2025 20:00

Pyrénées-Atlantiques

Saison de « Jazz à Pau » Alfredo Rodriguez Trio Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Alfredo Rodríguez, pianiste cubain virtuose salué par Quincy Jones, sort son album Coral Way, reflet de la scène musicale de Miami, mêlant pop latine, timba, salsa, bachata, tango, reggaeton et boléro. Alfredo revisite certains des morceaux les plus emblématiques de la musique populaire mondiale, teintés de rythmes cubains endiablés, d’improvisation jazz, et de la virtuosité unique de Rodríguez.

Véritable orchestre à lui seul, Alfredo insuffle une nouvelle vie à chaque note avec une énergie contagieuse. Né à La Havane dans une famille de musiciens, il a étudié le piano classique tout en jouant dans l’orchestre de son père. Découvert en 2006 au Festival de Jazz de Montreux par Quincy Jones, il a depuis joué dans plus de 70 pays et a été nominé plusieurs fois aux Grammys. .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

English : Saison de « Jazz à Pau » Alfredo Rodriguez Trio

German : Saison de « Jazz à Pau » Alfredo Rodriguez Trio

Italiano :

Espanol : Saison de « Jazz à Pau » Alfredo Rodriguez Trio

L’événement Saison de « Jazz à Pau » Alfredo Rodriguez Trio Pau a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Pau