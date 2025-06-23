Saison de « Jazz à Pau » André Manoukian 4Tet

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Bien connu du grand public en tant que juré de la Nouvelle Star ou chroniqueur sur France Inter, André Manoukian est avant tout un compositeur de talent et un immense pianiste de jazz ouvert aux influences du monde.

Dans Anouch, album intimiste et émouvant, André Manoukian se reconnecte avec ses racines arméniennes, en rendant un hommage vibrant à sa grand-mère déportée au lendemain du déclenchement du génocide arménien en avril 1915. Le pianiste retranscrit les multiples facettes de la personnalité de son héroïne qui se montre à la fois courageuse, bouleversante et déterminée.

Naviguant entre la chaleur du flamenco, l’intensité de la musique traditionnelle arménienne et la rondeur des sonorités orientales, Anouch est un album majestueux, solaire et accessible. .

