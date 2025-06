Saison de « Jazz à Pau » Fred Wesley & The New JB’S Place du Foirail Pau 22 novembre 2025 20:00

Saison de « Jazz à Pau » Fred Wesley & The New JB'S
Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail
Pau Pyrénées-Atlantiques

22 novembre 2025 20:00

2025-11-22

Né en 1943 en Géorgie, Fred Wesley commence sa carrière en tant que tromboniste avec Ike et Tina Turner. Plus tard, il devient directeur musical, arrangeur, tromboniste et compositeur principal de James Brown (de 1968 à 1975). Fred Wesley était son partenaire le plus célèbre du monde, orchestrant les rainures sinueuses et en contribuant aux audacieux, solos qui définissent le funk. En s’associant à George Clinton et Bootsy Collins, il joue un rôle clé dans l’univers de la musique funk. Il a collaboré aussi avec Janet Jackson (That’s The Way Love Goes) et Nas (Nastradamus).

Aujourd’hui, il joue et enregistre avec son propre groupe de jazz-funk. Il partage sa connaissance musicale avec de jeunes musiciens et étudiants en musique dans divers contextes éducatifs à travers le monde.

En première partie The Supersoul Brothers la déferlante Deep Soul béarnaise se réinvente… .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

