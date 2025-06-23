Saison de « Jazz à Pau » Stacey Kent

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Avec une légion de fans dans le monde entier, Stacey Kent cumule une foule d’honneurs et de récompenses une nomination aux Grammy Awards, plus de 2 millions d’albums vendus, et plusieurs premières places dans les charts tout au long de sa carrière.

Au fil de ses albums, le style de Stacey s’affine et sa vision artistique s’élargit outre le Great American Songbook, la chanson française et la musique brésilienne forment une part toujours plus importante de son répertoire. Elle est aussi l’interprète d’un répertoire très personnel, fruit de sa collaboration avec le compositeur Jim Tomlinson et des paroliers tels que Kazuo Ishiguro.

Avec une quinzaine d’albums à son actif et des concerts dans plus de 55 pays, Stacey Kent a consolidé la marque distinctive qu’elle appose à un impressionnant répertoire de standards, dans une approche nuancée et minimaliste .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

