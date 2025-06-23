Saison de « Jazz à Pau » Stefano Di Battista 5Tet

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Adopté par la scène française avec son hommage au géant Ennio Morricone, le saxophoniste italien revient avec son quintet transalpin dans un nouveau répertoire, La Dolce Vita. Ce projet ancré dans la culture populaire de son pays, est centré sur la chanson italienne avec les thèmes rendus célèbres par Paolo Conte, Andrea Bocelli, Lucio Dalla, en faisant honneur aux compositeurs Renato Carosone et Nino Rota. Avec un magnifique Quintet, il fait résonner sous un nouveau jour les chansons italiennes emblématiques de l’âge d’or de l’Italie en naviguant entre ferveur et nostalgie.

L’énergie redoutable de Stefano di Battista, que les années ont à peine assagi dès qu‘il faut mettre le feu au cuivre, honorera l’art de vivre de l’Italie en visitant les grands thèmes de La vie est belle, Il est temps de dire au revoir, La Dolce Vita, Caruso, Via Con Me ou encore Volare. .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

