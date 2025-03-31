Saison de la Truffe

Place aux Herbes Uzès Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-14 07:30:00

fin : 2025-03-31 13:00:00

Date(s) :

2025-12-14

De mi-décembre à mars, notre destination s’anime autour d’une production particulière et fort réputée la truffe noire d’hiver, la célèbre Tuber Melanosporum. Venez la découvrir ou la redécouvrir lors des marchés hebdomadaires, les mercredis et samedis.

.

Place aux Herbes Uzès 30700 Gard Occitanie +33 4 66 01 60 04 comitepromotion@gmail.com

English : Saison de la Truffe

From mid-December to March, our destination comes alive around a particular and very famous production: the black winter truffle, the famous Tuber Melanosporum. Come and discover or rediscover it during the weekly markets, on Wednesdays and Saturdays.

German : Saison de la Truffe

Von Mitte Dezember bis März belebt sich unser Reiseziel rund um eine besondere und sehr berühmte Produktion: die schwarze Wintertrüffel, die berühmte Tuber Melanosporum. Auf den Wochenmärkten mittwochs und samstags können Sie ihn entdecken oder wiederentdecken.

Italiano : Saison de la Truffe

Da metà dicembre a marzo, la nostra destinazione si anima di un prodotto speciale e molto rinomato: il tartufo nero invernale, il famoso Tuber Melanosporum. Venite a scoprirlo o a riscoprirlo nei mercati settimanali del mercoledì e del sabato.

Espanol : Saison de la Truffe

De mediados de diciembre a marzo, nuestro destino se llena de vida con un producto especial y muy reputado: la trufa negra de invierno, la famosa Tuber Melanosporum. Venga a descubrirla o redescubrirla en los mercados semanales de los miércoles y sábados.

L’événement Saison de la Truffe Uzès a été mis à jour le 2024-11-25 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard