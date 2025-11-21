Saison de l’Euskara Atelier talos Borderline Fabrika Hendaye

Saison de l’Euskara Atelier talos

Borderline Fabrika 64, boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Organisée à l’automne par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Euskararen Urtaroa, la saison de la langue basque, propose de nombreuses activités.

Cette année, la manifestation aura lieu du 21 novembre au 3 décembre, et plusieurs animations vous sont proposées sur Hendaye. Le programme complet est disponible sur le site web de la CAPB (www.communaute-paysbasque.fr).

Viens préparer et ensuite déguster de délicieux talos ! .

Borderline Fabrika 64, boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 61 63 18 mintzaian@mintzaian.eus

