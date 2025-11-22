Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu Halles de Gaztelu Hendaye

Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Organisée à l’automne par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Euskararen Urtaroa, la saison de la langue basque, propose de nombreuses activités. Cette année, la manifestation aura lieu du 21 novembre au 3 décembre, et plusieurs animations vous sont proposées sur Hendaye. Le programme complet est disponible sur le site de la CAPB (www.communaute-paysbasque.fr).

Dictée en langue basque, avec la participation de l’auteure Maddi Ane Txoperena.

Après la dictée, Kantuz Kantu (chants populaires basques), remise des prix et apéritif offert à tous les participants.

Public Adultes, collégiens, lycéens. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58

English : Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu

German : Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu

Italiano :

Espanol : Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu

L’événement Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu Hendaye a été mis à jour le 2025-11-17 par Hendaye Tourisme & Commerce