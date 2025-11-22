Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu Halles de Gaztelu Hendaye
Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu Halles de Gaztelu Hendaye samedi 22 novembre 2025.
Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Organisée à l’automne par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Euskararen Urtaroa, la saison de la langue basque, propose de nombreuses activités. Cette année, la manifestation aura lieu du 21 novembre au 3 décembre, et plusieurs animations vous sont proposées sur Hendaye. Le programme complet est disponible sur le site de la CAPB (www.communaute-paysbasque.fr).
Dictée en langue basque, avec la participation de l’auteure Maddi Ane Txoperena.
Après la dictée, Kantuz Kantu (chants populaires basques), remise des prix et apéritif offert à tous les participants.
Public Adultes, collégiens, lycéens. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
English : Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu
German : Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu
Italiano :
Espanol : Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu
L’événement Saison de l’Euskara dictée en langue basque + Kantuz Kantu Hendaye a été mis à jour le 2025-11-17 par Hendaye Tourisme & Commerce