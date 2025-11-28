Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Saison de l’Euskara Rencontre avec Ekaitz Bergaretxe Médiathèque Hendaye

Saison de l'Euskara Rencontre avec Ekaitz Bergaretxe

Saison de l’Euskara Rencontre avec Ekaitz Bergaretxe Médiathèque Hendaye vendredi 28 novembre 2025.

Saison de l’Euskara Rencontre avec Ekaitz Bergaretxe

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28

Date(s) :
2025-11-28

Organisée à l’automne par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Euskararen Urtaroa, la saison de la langue basque, propose de nombreuses activités. Cette année, la manifestation aura lieu du 21 novembre au 3 décembre, et plusieurs animations vous sont proposées sur Hendaye. Le programme complet est disponible sur le site de la CAPB (www.communaute-paysbasque.fr).

Présentation du livre Masusta Erreximenta (éditions Herrima) par l’auteur Ekaitz Bergaretxe, suivie d’un échange avec le public et d’une séance de dédicaces.   .

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 00 77 

English : Saison de l’Euskara Rencontre avec Ekaitz Bergaretxe

German : Saison de l’Euskara Rencontre avec Ekaitz Bergaretxe

Italiano :

Espanol : Saison de l’Euskara Rencontre avec Ekaitz Bergaretxe

L’événement Saison de l’Euskara Rencontre avec Ekaitz Bergaretxe Hendaye a été mis à jour le 2025-11-17 par Hendaye Tourisme & Commerce