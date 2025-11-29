Saison de l’Euskara Zortzigarren eskualdea Halles de Gaztelu Hendaye

Saison de l’Euskara Zortzigarren eskualdea

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-29

Organisée à l’automne par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Euskararen Urtaroa, la saison de la langue basque, propose de nombreuses activités. Cette année, la manifestation aura lieu du 21 novembre au 3 décembre, et plusieurs animations vous sont proposées sur Hendaye. Le programme complet est disponible sur le site de la CAPB (www.communaute-paysbasque.fr).

17h30

“Plaza” (devant la Mairie)

18h00

“Hilerria” (sur l’esplanade des Halles de Gaztelu)

18h30

“Paisaia” (sur l’esplanade des Halles de Gaztelu)

Public à partir de 10 ans (les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte) Gratuit

Matériel téléphone portable + casques

Pour télécharger les créations sonores https://www.cartographiedesmemoires.com/promenades/la-huitime-province

19h00

Pintxo pote (amener de la nourriture à partager)

19h30

DORTOKA émission de radio spéciale. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58

