Saison de l’Euskara Zortzigarren eskualdea Halles de Gaztelu Hendaye

Saison de l’Euskara Zortzigarren eskualdea
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Organisée à l’automne par la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Euskararen Urtaroa, la saison de la langue basque, propose de nombreuses activités. Cette année, la manifestation aura lieu du 21 novembre au 3 décembre, et plusieurs animations vous sont proposées sur Hendaye. Le programme complet est disponible sur le site de la CAPB (www.communaute-paysbasque.fr).
17h30
“Plaza” (devant la Mairie)
18h00
“Hilerria” (sur l’esplanade des Halles de Gaztelu)
18h30
“Paisaia” (sur l’esplanade des Halles de Gaztelu)
Public à partir de 10 ans (les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte) Gratuit
Matériel téléphone portable + casques
Pour télécharger les créations sonores https://www.cartographiedesmemoires.com/promenades/la-huitime-province
19h00
Pintxo pote (amener de la nourriture à partager)
19h30
DORTOKA émission de radio spéciale. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
