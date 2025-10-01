SAISON DES ARTS Expo Artisanat d’art Maison du tourisme Bellenaves

SAISON DES ARTS Expo Artisanat d’art

Maison du tourisme 8 grande rue Bellenaves Allier

Début : 2025-10-01 09:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

2025-10-01

La Maison du Tourisme de Bellenaves met à l’honneur cinq talents plumasserie de Françoise Poton, macramé de Pitchounette, créations en fil de fer de Patricia Spaniol, poteries poétiques de Maï Phan Van & Nathalie Nyault et vitraux de Sylvie Thomas.

Maison du tourisme 8 grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

English :

The Maison du Tourisme in Bellenaves is showcasing five talents: featherwork by Françoise Poton, macramé by Pitchounette, wire creations by Patricia Spaniol, poetic pottery by Maï Phan Van & Nathalie Nyault and stained glass by Sylvie Thomas.

German :

Das Maison du Tourisme de Bellenaves ehrt fünf Talente: Federarbeiten von Françoise Poton, Makramee von Pitchounette, Drahtkreationen von Patricia Spaniol, poetische Töpferei von Maï Phan Van & Nathalie Nyault und Glasmalerei von Sylvie Thomas.

Italiano :

La Maison du Tourisme di Bellenaves presenta cinque artisti di talento: le piume di Françoise Poton, il macramè di Pitchounette, le creazioni in filo di ferro di Patricia Spaniol, le poetiche ceramiche di Maï Phan Van & Nathalie Nyault e le vetrate di Sylvie Thomas.

Espanol :

La Maison du Tourisme de Bellenaves presenta a cinco artistas de talento: plumas de Françoise Poton, macramé de Pitchounette, creaciones en alambre de Patricia Spaniol, cerámica poética de Maï Phan Van & Nathalie Nyault y vidrieras de Sylvie Thomas.

