SAISON DES ARTS Expo Artisanat d’art Maison du tourisme Bellenaves

SAISON DES ARTS Expo Artisanat d’art
Maison du tourisme 8 grande rue Bellenaves Allier
Début : 2025-10-01 09:00:00
fin : 2025-10-30 17:00:00
2025-10-01
La Maison du Tourisme de Bellenaves met à l’honneur cinq talents plumasserie de Françoise Poton, macramé de Pitchounette, créations en fil de fer de Patricia Spaniol, poteries poétiques de Maï Phan Van & Nathalie Nyault et vitraux de Sylvie Thomas.
Maison du tourisme 8 grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
English :
The Maison du Tourisme in Bellenaves is showcasing five talents: featherwork by Françoise Poton, macramé by Pitchounette, wire creations by Patricia Spaniol, poetic pottery by Maï Phan Van & Nathalie Nyault and stained glass by Sylvie Thomas.
German :
Das Maison du Tourisme de Bellenaves ehrt fünf Talente: Federarbeiten von Françoise Poton, Makramee von Pitchounette, Drahtkreationen von Patricia Spaniol, poetische Töpferei von Maï Phan Van & Nathalie Nyault und Glasmalerei von Sylvie Thomas.
Italiano :
La Maison du Tourisme di Bellenaves presenta cinque artisti di talento: le piume di Françoise Poton, il macramè di Pitchounette, le creazioni in filo di ferro di Patricia Spaniol, le poetiche ceramiche di Maï Phan Van & Nathalie Nyault e le vetrate di Sylvie Thomas.
Espanol :
La Maison du Tourisme de Bellenaves presenta a cinco artistas de talento: plumas de Françoise Poton, macramé de Pitchounette, creaciones en alambre de Patricia Spaniol, cerámica poética de Maï Phan Van & Nathalie Nyault y vidrieras de Sylvie Thomas.
