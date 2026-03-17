SAISON DES ARTS expo Le Capharnaüm, dessin à l’encre de Chine Maison du tourisme Bellenaves

SAISON DES ARTS expo Le Capharnaüm, dessin à l’encre de Chine

Maison du tourisme 8, grande rue Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 09:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Nicolas Hirtz (Le Capharnaüm) présente ses dessins grands formats à l’encre de Chine.

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Maison du tourisme 8, grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75

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English :

Nicolas Hirtz (Le Capharnaüm) presents his large-format Indian ink drawings.

L’événement SAISON DES ARTS expo Le Capharnaüm, dessin à l’encre de Chine Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Val de Sioule