SAISON DES ARTS expo Le Capharnaüm, dessin à l’encre de Chine Maison du tourisme Bellenaves
SAISON DES ARTS expo Le Capharnaüm, dessin à l’encre de Chine Maison du tourisme Bellenaves mercredi 1 avril 2026.
SAISON DES ARTS expo Le Capharnaüm, dessin à l’encre de Chine
Maison du tourisme 8, grande rue Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 09:00:00
fin : 2026-04-29 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Nicolas Hirtz (Le Capharnaüm) présente ses dessins grands formats à l’encre de Chine.
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Maison du tourisme 8, grande rue Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 39 75
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English :
Nicolas Hirtz (Le Capharnaüm) presents his large-format Indian ink drawings.
L’événement SAISON DES ARTS expo Le Capharnaüm, dessin à l’encre de Chine Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Val de Sioule