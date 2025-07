SAISON DES ARTS La terre d’Eve Maison du Tourisme Bellenaves

Maison du Tourisme 8, grande Rue Bellenaves Allier

Début : 2025-08-02 09:00:00

fin : 2025-08-29 17:00:00

2025-08-02

La maison du tourisme de Bellenaves accueille dans ses locaux La terre d’Eve, sculpture et modelage en argile du 2 au 29 août.

English :

The Maison du Tourisme in Bellenaves will be hosting La terre d?Eve, clay sculpture and modeling, from August 2 to 29.

German :

Das Maison du Tourisme in Bellenaves empfängt in seinen Räumlichkeiten La terre d’Eve, Skulptur und Modellierung aus Ton vom 2. bis 29. August.

Italiano :

La Maison du Tourisme di Bellenaves ospita La terre d’Eve, una mostra di sculture e modellazioni in argilla dal 2 al 29 agosto.

Espanol :

La Maison du Tourisme de Bellenaves acoge del 2 al 29 de agosto La terre d’Eve, una exposición de escultura y modelado en arcilla.

