Saison des concerts d’été par la Chorale Vivace église de Passais-la-Conception Passais Villages 28 juin 2025 20:00

Orne

Saison des concerts d’été par la Chorale Vivace église de Passais-la-Conception Passais la Conception Passais Villages Orne

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28 21:30:00

2025-06-28

2025-07-05

2025-07-19

Chef de coeur Jo Basterfield

Au programme

Samedi 28 juin à 20h Eglise Notre Dame de l’Assomption à Mantilly

Samedi 5 Juillet à 20h Abbaye bénédictine Notre Dame de Lonlay l’Abbaye

Samedi 19 juillet à 20h Eglise Saint-Julien à Domfront-en-Poiraie

église de Passais-la-Conception Passais la Conception

Passais Villages 61350 Orne Normandie +33 2 33 30 12 28 jobasterfield@outlook.com

English : Saison des concerts d’été par la Chorale Vivace

Chef de coeur Jo Basterfield

Program:

Saturday June 28 at 8pm: Eglise Notre Dame de l’Assomption, Mantilly

Saturday, July 5, 8pm: Abbaye bénédictine Notre Dame de Lonlay l’Abbaye

Saturday, July 19, 8pm: Eglise Saint-Julien, Domfront-en-Poiraie

German :

Herzogin Jo Basterfield

Auf dem Programm stehen:

Samstag, 28. Juni um 20 Uhr: Kirche Notre Dame de l’Assomption in Mantilly

Samstag, 5. Juli um 20 Uhr: Benediktinerabtei Notre Dame in Lonlay l’Abbaye

Samstag, 19. Juli um 20 Uhr: Kirche Saint-Julien in Domfront-en-Poiraie

Italiano :

Lo chef de coeur Jo Basterfield

In programma:

Sabato 28 giugno alle 20.00: Eglise Notre Dame de l’Assomption a Mantilly

Sabato 5 luglio alle 20.00: Abbazia bénédictine Notre Dame de Lonlay l’Abbaye

Sabato 19 luglio alle 20.00: Eglise Saint-Julien a Domfront-en-Poiraie

Espanol :

Chef de coeur Jo Basterfield

En programa:

Sábado 28 de junio a las 20:00 h: Iglesia Notre Dame de l’Assomption en Mantilly

Sábado 5 de julio a las 20:00 h: Abadía benedictina Notre Dame de Lonlay l’Abbaye

Sábado 19 de julio a las 20:00 h: Eglise Saint-Julien en Domfront-en-Poiraie

L’événement Saison des concerts d’été par la Chorale Vivace Passais Villages a été mis à jour le 2025-06-18 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne