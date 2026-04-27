Informations pratiques

Félines-Minervois

SAISON DES RUGISSANTES #5 – BALETI DE NADAL

Le Cellier Félines-Minervois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Grand Baleti de Nadal avec le Trio Bèc ! Une soirée dansante, festive et conviviale organisée par la Calandreta Los Cascamels et Les Ateliers du Vivant pour guincher et célébrer les fêtes ensemble.

Présentation de l’Événement :

La Calandreta Los Cascamels, en partenariat avec Les Ateliers du Vivant, vous invite à célébrer les fêtes lors de son incontournable Baleti de Nadal ! Laissez-vous entraîner dans la danse au rythme du Trio Bèc pour un grand bal traditionnel chaleureux et dynamique. Que vous soyez danseur aguerri ou simple amateur de musique et de convivialité, cet événement est l’occasion parfaite de vous retrouver en famille ou entre amis pour partager un moment festif, authentique et joyeux au cœur de l’hiver. Venez guincher et faire vibrer le parquet dans une ambiance populaire et bienveillante ! .

Le Cellier Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie ateliersduvivant34@gmail.com

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English : SAISON DES RUGISSANTES #5 – BALETI DE NADAL

Grand Baleti de Nadal with the Trio B%E8c! A festive, fun, and friendly evening of dancing organized by Calandreta Los Cascamels and Les Ateliers du Vivant to dance and celebrate the holidays together.

L’événement SAISON DES RUGISSANTES #5 – BALETI DE NADAL Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC