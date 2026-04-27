SAISON DES RUGISSANTES #5 – BEZPERAN Félines-Minervois
jeudi 1 avril 2027 · Félines-Minervois
Informations pratiques
Félines-Minervois
SAISON DES RUGISSANTES #5 – BEZPERAN
Le Cellier Félines-Minervois Hérault
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01
fin : 2027-04-01
Date(s) :
2027-04-01
Assistez à « Bezperan » par le Collectif BILAKA à Narbonne : un spectacle de danse basque vibrant et poétique célébrant le printemps et les rites anciens. Un voyage chorégraphique captivant dès 7 ans, avec covoiturage organisé.
Présentation de l’Événement :
Embarquez pour une escapade culturelle intense avec « Bezperan », le nouveau spectacle saisissant du Collectif BILAKA présenté à Narbonne.
Entre rites anciens et préoccupations contemporaines, cette œuvre chorégraphique plonge au cœur des traditions du Pays Basque pour célébrer le réveil de la nature et l’élan vital du printemps. Au rythme d’une danse vibrante, d’envolées musicales captivantes et d’une énergie scénique débordante, les artistes incarnent la montée de la sève et le renouveau de la terre.
Accessible dès 7 ans, ce voyage artistique puissant offre une immersion totale dans la mythologie et le folklore réinventés.
Pour vous faciliter le voyage, une solution de transport collectif chaleureuse est organisée au départ du Minervois !
La presse en parle :
Le collectif basque Bilaka célèbre le retour du printemps, emportant avec une fougue contagieuse les danses traditionnelles des Pyrénées.
Sceneweb.fr .
Le Cellier Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie ateliersduvivant34@gmail.com
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English : SAISON DES RUGISSANTES #5 – BEZPERAN
Come see %E0 %AB Bezperan %BB by the BILAKA %E0 Narbonne Collective: a vibrant and poetic Basque dance performance celebrating spring and ancient rituals. A captivating choreographic journey—suitable for ages 7 and up—with organized carpooling.
L’événement SAISON DES RUGISSANTES #5 – BEZPERAN Félines-Minervois a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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