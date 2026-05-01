Saison d’expositions Pic’Art Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Pic’Art Montreuil-Bellay mercredi 20 mai 2026.
Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Pic’Art
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-20
L’artiste Loudunais Pic’art introduit la saison d’expositions de la ville de Montreuil-Bellay avec ses dessins à l’encre de papier tantôt réalistes, tantôt fantastiques.
Né en 1954, j’ai ressenti dès mon enfance le besoin de dessiner, une passion qui s’est imposée comme une évidence au fil du temps. À travers mes dessins à l’encre sur papier, je trouve le moyen d’exprimer mes émotions.
Après avoir passé une période significative aux Antilles, j’ai puisé mon inspiration dans les paysages exotiques qui m’entouraient, capturant la beauté des palmiers et des plages paradisiaques. De retour en métropole, mon regard s’est tourné vers les monuments et les paysages urbains qui jalonnent mon quotidien, où j’ai trouvé une source inépuisable de créativité.
Avec le confinement, j’ai trouvé un nouveau souffle artistique, explorant des destinations fantasmagoriques à travers mes dessins.
PRECISIONS HORAIRES
Du 20/05 au 07/06/2026 le mercredi et dimanche de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 19h. .
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr
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English :
Loudun artist Pic?art introduces the Montreuil-Bellay exhibition season with his realistic, fantastical ink drawings.
L’événement Saison d’expositions Pic’Art Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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