Montreuil-Bellay

Saison d’expositions Pic’Art

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-20

L’artiste Loudunais Pic’art introduit la saison d’expositions de la ville de Montreuil-Bellay avec ses dessins à l’encre de papier tantôt réalistes, tantôt fantastiques.

Né en 1954, j’ai ressenti dès mon enfance le besoin de dessiner, une passion qui s’est imposée comme une évidence au fil du temps. À travers mes dessins à l’encre sur papier, je trouve le moyen d’exprimer mes émotions.

Après avoir passé une période significative aux Antilles, j’ai puisé mon inspiration dans les paysages exotiques qui m’entouraient, capturant la beauté des palmiers et des plages paradisiaques. De retour en métropole, mon regard s’est tourné vers les monuments et les paysages urbains qui jalonnent mon quotidien, où j’ai trouvé une source inépuisable de créativité.

Avec le confinement, j’ai trouvé un nouveau souffle artistique, explorant des destinations fantasmagoriques à travers mes dessins.

PRECISIONS HORAIRES

Du 20/05 au 07/06/2026 le mercredi et dimanche de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 19h. .

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr

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English :

Loudun artist Pic?art introduces the Montreuil-Bellay exhibition season with his realistic, fantastical ink drawings.

L’événement Saison d’expositions Pic’Art Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME