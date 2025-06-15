Saison du kiosque (concerts gratuits) Escales Estivales de Romans Place Jules Nadi Romans-sur-Isère

Place Jules Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Retrouvez un ensemble de concerts gratuits ouverts à tous pour la saison du Kiosque dans le cadre du programme des Escales Estivales de Romans.

Place Jules Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51

English :

A series of free concerts open to all as part of the Escales Estivales de Romans program.

German :

Finden Sie eine Reihe von kostenlosen Konzerten, die für alle zugänglich sind, für die Saison des Kiosks im Rahmen des Programms Escales Estivales de Romans.

Italiano :

Una serie di concerti gratuiti aperti a tutti durante la stagione del Kiosque, nell’ambito del programma Escales Estivales de Romans.

Espanol :

Una serie de conciertos gratuitos y abiertos a todos durante la temporada del Kiosco, dentro del programa Escales Estivales de Romans.

