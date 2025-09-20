Saison du livre Lacroix-Saint-Ouen
Saison du livre Lacroix-Saint-Ouen samedi 20 septembre 2025.
Saison du livre
63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez découvrir les coups de cœur de la librairie Graines de mots.
Réservation appréciée. 0 .
63 Rue Nationale Lacroix-Saint-Ouen 60610 Oise Hauts-de-France +33 3 44 23 15 13 espaceculturel@lacroixsaintouen.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Saison du livre Lacroix-Saint-Ouen a été mis à jour le 2025-08-27 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme