Saison estivale de L’Éclair L’Éclair Épinay-sur-Seine

Saison estivale de L’Éclair L’Éclair Épinay-sur-Seine samedi 5 juillet 2025.

Saison estivale de L’Éclair 5 juillet – 28 septembre L’Éclair Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T14:00:00 – 2025-07-05T22:00:00

Fin : 2025-09-28T12:00:00 – 2025-09-28T20:00:00

Tous les samedis et dimanches, du 5 au 27 juillet et du 16 août au 4 octobre, profitez de la guinguette L’ÉCLAIR avec ses 2,5 hectares d’extérieurs mis en scène par Soukmachines, dont une forêt, une prairie, deux grandes places, un chapiteau arts vivants, des bals montés musique, une arène, des auvents, des ruelles, des trottoirs, des herbes folles, un dédale aux merveilles… Programmation pluridisciplinaire, restauration et rafraîchissements en vente sur place, et BBQ à disposition.

L’Éclair 8 avenue de Lattre de Tassigny 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Le Cygne d’Enghien Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 84 21 04 94 https://leclair-epinay.com/ Centre culturel à Épinay-sur-Seine

Été culturel 2022

©Agathe Bouvachon