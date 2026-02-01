Saison Fraîche Petit Concert Baroque Maison des Echevins Cluny
Saison Fraîche Petit Concert Baroque Maison des Echevins Cluny samedi 28 février 2026.
Saison Fraîche Petit Concert Baroque
Maison des Echevins 22 rue de la Barre Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-28 18:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Emilie Volle, flûtes et hautbois
Isabelle Lubrano-Lavadéra, viole de gambe
Aurélien Dubuis, théorbe et guitare
Cette formation en trio propose de vous embarquez pour un concert intime qui rappellera sans doute ce qu’était la musique pour la chambre du roi. Musique d’intérieur pour scène quotidienne…
Oeuvres de Marin Marais, Michel de la Barre, Robert de Visée… .
Maison des Echevins 22 rue de la Barre Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 28 13 91 note.eclose@gmail.com
L’événement Saison Fraîche Petit Concert Baroque Cluny a été mis à jour le 2026-02-05 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II