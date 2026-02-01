Saison Fraîche Petit Concert Baroque Maison des Echevins Cluny

Saison Fraîche Petit Concert Baroque

Maison des Echevins 22 rue de la Barre Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-02-28 18:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Emilie Volle, flûtes et hautbois

Isabelle Lubrano-Lavadéra, viole de gambe

Aurélien Dubuis, théorbe et guitare

Cette formation en trio propose de vous embarquez pour un concert intime qui rappellera sans doute ce qu’était la musique pour la chambre du roi. Musique d’intérieur pour scène quotidienne…

Oeuvres de Marin Marais, Michel de la Barre, Robert de Visée… .

Maison des Echevins 22 rue de la Barre Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 28 13 91 note.eclose@gmail.com

