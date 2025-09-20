Saison France-Brésil 2025 : exposition de Marina Rheingantz « Mirage » Musée des beaux-arts Nîmes

Saison France-Brésil 2025 : exposition de Marina Rheingantz « Mirage » 20 et 21 septembre Musée des beaux-arts Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Marina Rheingantz réalise des peintures de paysage qui combinent des motifs et des couleurs dans une gestuelle forte et instinctive. Imprégnée de souvenirs, de lieux, mais aussi d’ évenements météorologiques, l’artiste produit de vastes espaces imaginaires. Ses toiles dialoguent et interagissent avec les œuvres du musée.

Musée des beaux-arts Rue de la Cité Foulc, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie 33466767182 https://www.nimes.fr/culture/musees-planetarium/musee-des-beaux-arts.html Véritable écrin imaginé par l’architecte nîmois Max Raphel, le musée des beaux-arts ouvre ses portes en 1907. Il est réaménagé et mis en valeur en 1987 par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Découvrez ses sculptures, peintures et dessins des écoles italienne, nordique et française du XVe au XXe siècle ainsi qu’un bel ensemble d’art français du XIXe siècle. Riche de ses collections, le musée vous propose ses expositions temporaires. A proximité des gares SNCF Nîmes centre et routière, des parkings de l’Esplanade et Gare SNCF. En bus et Trambus : arrêts Esplanade, Romanité et Planas. A 2 minutes à pied du musée Cultures taurines, du musée de la Romanité et des arènes.

©Ville de Nîmes