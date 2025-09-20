«Saison France-Brésil. Patrimoine d’ici, d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui », rencontres et performances publiques avec des étudiants en danse Station Marne Bordeaux

«Saison France-Brésil. Patrimoine d’ici, d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui », rencontres et performances publiques avec des étudiants en danse Samedi 20 septembre, 10h00 Station Marne Gironde

Entrée libre et gratuite.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Dans le cadre de la Saison France-Brésil, des étudiant.es danseur.euses brésilien.nes (école libre de danse da Maré) et français.es (université de Bordeaux, Pôle d’enseignement Supérieur de Musique et de Danse, conservatoire de Bordeaux) investiront les espaces de Station Marne, pôle de vie de l’université de Bordeaux. Ils partageront cultures et répertoires chorégraphiques.

Au programme : rencontres et performances publiques. En partenariat avec La Manufacture CDCN.

Plus de détails sur : https://www.u-bordeaux.fr/campus/decouvrir-les-campus/campus-victoire/station-marne

Station Marne 16 cours de la Marne, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux.fr/campus/decouvrir-les-campus/campus-victoire/station-marne [{« link »: « https://www.u-bordeaux.fr/campus/decouvrir-les-campus/campus-victoire/station-marne »}] Station Marne concrétise la volonté de l’université de Bordeaux de cultiver la proximité, la convivialité et le vivre ensemble pour ses étudiants et sa communauté universitaire, mais aussi l’ouverture aux habitants de Bordeaux et de la Métropole.

Lieu hybride consacré à la vie étudiante et au partage des savoirs, ce pôle de vie a été conçu dans une logique de coopération et de co-construction.

Ainsi, au-delà de l’offre de services et d’activités, y sont déployés une programmation et des projets ayant pour objectif le bien-être, la rencontre mais aussi la transmission et la valorisation des savoirs. Tram B arrêt Victoire

Journées européennes du patrimoine 2025

© Sammi Landweer