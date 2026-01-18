Saison Hanabi cinéma japonais Emeraude Cinémas Dinard

Saison Hanabi cinéma japonais

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-03

Date(s) :

2026-01-28

Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour la nouvelle saison Hanabi du 28 au 03 février 2026 !

Le concept est simple un film japonais par jour pendant 7 jours, l’occasion de découvrir en exclusivité des films japonais bien avant leur sortie !

Au programme

– MON GRAND FRÈRE ET MOI Mercredi 28 janvier à 20h15

– LA FILLE DU KONBIN Jeudi 29 janvier à 17h45

– FAIS-MOI UN SIGNE Vendredi 30 janvier à 20h30

– SHAM Samedi 31 janvier à 17h30

-LOVE ON TRIAL Dimanche 01 février à 17h30

– SEPPUKU L’HONNEUR D’UN SAMOURAÏ Lundi 02 février à 14h30

– SOUS LE CIEL DE KYOTO Mardi 03 février à 20h15

Tous les films seront présentés en version originale sous-titrée. .

Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 17 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Saison Hanabi cinéma japonais Dinard a été mis à jour le 2026-01-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme