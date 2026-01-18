Saison Hanabi cinéma japonais Emeraude Cinémas Dinard
Emeraude Cinémas Dinard
Emeraude Cinéma Dinard vous invite pour la nouvelle saison Hanabi du 28 au 03 février 2026 !
Le concept est simple un film japonais par jour pendant 7 jours, l’occasion de découvrir en exclusivité des films japonais bien avant leur sortie !
Au programme
– MON GRAND FRÈRE ET MOI Mercredi 28 janvier à 20h15
– LA FILLE DU KONBIN Jeudi 29 janvier à 17h45
– FAIS-MOI UN SIGNE Vendredi 30 janvier à 20h30
– SHAM Samedi 31 janvier à 17h30
-LOVE ON TRIAL Dimanche 01 février à 17h30
– SEPPUKU L’HONNEUR D’UN SAMOURAÏ Lundi 02 février à 14h30
– SOUS LE CIEL DE KYOTO Mardi 03 février à 20h15
Tous les films seront présentés en version originale sous-titrée. .
Emeraude Cinémas 2 Boulevard Albert 1er Dinard 35800
