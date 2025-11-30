Saison Jeune Public Fils’Aile Avoine

Saison Jeune Public Fils’Aile

Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Et si l’on entrait dans un tableau ? Inspirée par l’univers du peintre François-Joseph Durand, cette création réunit une danseuse et un musicien-clarinettiste pour un spectacle où danse, musique et couleurs s’entrelacent.

La poétique du corps dans la couleur

Et si l’on entrait dans un tableau ? Inspirée par l’univers du peintre François-Joseph Durand, cette création réunit une danseuse et un musicien-clarinettiste pour un spectacle où danse, musique et couleurs s’entrelacent.

Un personnage malicieux, né du souffle de la clarinette, découvre l’espace avec étonnement ses gestes deviennent traits, mouvements et émotions, comme un pinceau vivant sur une toile.

Une parenthèse douce, poétique et lumineuse, à partager en famille au cœur de l’hiver. 5 .

Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 40 02 contact@lageneraledesmomes.fr

English :

What if we were to enter a painting? Inspired by the world of painter François-Joseph Durand, this creation brings together a dancer and a musician-clarinetist for a show in which dance, music and color intertwine.

German :

Was wäre, wenn man in ein Gemälde eintreten würde? Inspiriert von der Welt des Malers François-Joseph Durand, vereint diese Kreation eine Tänzerin und einen Musiker und Klarinettisten zu einer Aufführung, in der Tanz, Musik und Farben miteinander verwoben sind.

Italiano :

E se entrassimo in un quadro? Ispirata al mondo del pittore François-Joseph Durand, questa creazione riunisce una ballerina e un musicista-clarinettista per uno spettacolo in cui danza, musica e colore si intrecciano.

Espanol :

¿Y si entráramos en un cuadro? Inspirada en el universo del pintor François-Joseph Durand, esta creación reúne a una bailarina y a un músico-clarinetista en un espectáculo en el que danza, música y color se entrelazan.

L’événement Saison Jeune Public Fils’Aile Avoine a été mis à jour le 2025-11-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme