Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche 25/26
Casino Barrière Dinard
Dinard
Dimanche 18 janvier, 17h30
Tarif unique: 20€

Mila Gostijanovic, piano

Jouer Chopin et Brahms et Debussy, c’est entrer dans des univers que tout semble opposer, mais qui relie une même quête d’expression sincère.

Chez Chopin, l’émotion naît du silence, du geste intérieur, du souffle d’un souvenir. Ses Mazurkas portent l’écho d’une terre natale idéalisée, transfigurée par la nostalgie. Sa Ballade et ses Nocturnes ouvrent d’autres horizons : entre rêve, errance et apaisement, elles tissent une musique du secret et de la lumière.

Brahms, lui, parle avec une voix plus grave, mais tout aussi intime. Dans ses Ballades, la légende devient miroir de soi-même : la passion, le doute, le temps qui passe. Là où Chopin effleure, Brahms sculpte, là où l’un se confie, l’autre médite, mais tous deux cherchent la même vérité : celle qui relie la beauté à la sincérité.

Et puis il y a Debussy, ce peintre des sons. Avec ses Images, il nous plonge dans un monde où la couleur et l’émotion se confondent. Chaque pièce est une esquisse, une impression fugace où la lumière danse avec l’ombre. Debussy ne raconte pas, il évoque ; il ne décrit pas, il suggère. Ses Images sont comme des paysages intérieurs, où chaque note est une touche de pinceau, chaque accord une nuance de l’âme. Entre Chopin et Brahms, il trace un pont de mystère et de liberté, rappelant que la musique, avant tout, est l’art de l’éphémère.

Pour le pianiste, ce programme est un voyage intérieur, un parcours de la sensibilité et du silence. Pour le public, c’est une invitation à écouter ce que la musique révèle en chacun de nous : ces échos discrets, ces résonances intimes où se rencontrent Chopin, Brahms et Debussy, et comment l’intime peut devenir partage.

Programme

● Frédéric Chopin | 1810-1849 – 2 Nocturnes op.55 | 1842 -1844

● Claude Debussy | 1862-1918 – Images, 1ère série | 1905. I.Reflets dans l’eau

II. Hommage à Rameau

III. Mouvement

● Johannes Brahms | 1833-18497 – Extraits des 4 Ballades,op.10 | 1854

I.Ballade n°1 en ré mineur

II. Ballade n°2 en ré majeur

● Frédéric Chopin | 1810-1849 – Extraits des 4 mazurkas op.24 | 1835-1836

I.Mazurka n°1 en sol mineur

II. Mazurka n°2 en do majeur

III. Mazurka n°3 en la bémol majeur

● Frédéric Chopin | 1810-1849 – Ballade n°1 op.23 en sol mineur | 1835

Mila Gostijanović, piano

La musique fait partie de l’univers de Mila Gostijanović depuis sa plus tendre enfance et c’est tout naturellement qu’elle commence l’apprentissage du piano à l’âge de 4 ans à l’école de musique de Saint-André lez Lille (Nord). Elle rejoint ensuite le CRD de Roubaix dans la classe de Vladimir Soultanov où elle jouera le Concerto en ré Majeur de Haydn avec orchestre à tout juste 9 ans. Mila a terminé son cursus académique à la Musica Mundi School de Waterloo (Belgique) où elle a suivi les conseils de Jacques Rouvier pendant 3 ans. À 17 ans, elle est admise au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Mila a également obtenu les premiers prix à l’unanimité des concours Pianissima, Opus Yvelines et le prix d’interprétation Debussy en 2022.

Mila a participé à de nombreuses masterclasses à l’international où elle a suivi les conseils de pianistes reconnus tels que Bruno Rigutto, Abdel Rahman El Bacha, Anne Queffelec, Lilya Zilberstein ou Elisabeth Leonskaja.

Elle a été invitée aux Festivals “Pianos en fête” de la Roque d’Anthéron, “Muse & Piano” au Louvre-Lens, aux Philomuses de Paris, au Festival “Piano-Pic” de Bagnères-de-Bigorre, aux Lisztomanias de Châteauroux, au Festival du Plan de la Tour, au Festival Chopin de Bagatelle et au Château de Lourmarin.

Mila s’intéresse aussi à la musique ancienne et pratique le clavecin avec Justin Taylor qui l’a d’ailleurs choisie dans le cadre d’un échange avec la Hochschule für Musik und Theater de Leipzig (masterclasses, conférences et concerts).

Mila a eu l’occasion de se produire plusieurs fois l’année dernière en compagnie de l’Orchestre de la Folia de Lille avec qui elle a interprété le 1er Concerto de Rachmaninov.

Elle joue depuis son plus jeune âge en duo avec sa soeur Barbara (4 mains / 2 pianos) : elles se sont produites récemment au Festival Debussy de Saint-Germain-en-Laye, à la Salle Cortot de Paris, aux Piano Folies du Touquet et plus récemment en Guyane française.

La musique de chambre fait également partie de son univers musical et elle a reçu les précieux conseils d’Emmanuelle Bertrand, François Salque, Michaël Hentz ainsi que le prestigieux Quatuor Ébène. De plus, Mila est membre du Trio Idyl et vient d’entamer depuis septembre une licence de musique de chambre dans la classe de Claire Désert et Louis Rodde.

Mila est tout juste âgée de 21 ans et poursuit ses études supérieures de piano dans la classe de Denis Pascal et Varduhi Yeritsyan au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Casino Barrière Dinard
boulevard du Président Wilson
3580 Dinard Saint-Énogat
Dinard 35800
Ille-et-Vilaine



