Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche 25/26 Casino Barrière Dinard Dinard Dimanche 22 février, 17h30 Tarif unique: 20€

Arthur Gautier, piano – le piano symphonique

● Isaac Albeniz | 1860-1909 – « El Albaicin », issu du 2nd cahier d’Iberia | 1905 -1909

● Claude Debussy | 1862-1918 – 3 préludes | 1909-1913

I.La cathédrale engloutie (livre1)

II. Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir (livre1)

III. La terrasse des audiences au clair de lune (livre2)

● Maurice Ravel | 1875-1937 – La Valse | 1920

● Robert Schumann | 1810-1856 – Sonate n°3 en fa mineur op.14 | 1836

1. Allegro brillant

2. Scherzo : Vivacissimo

3. Scherzo : Molto commodo

4. Quasi variazioni : Andantino de Clara Wieck

5. Prestissimo possible

Ce programme offre un voyage vers un orchestre imaginaire via ce merveilleux instrument qu’est le piano.

Albéniz et Ravel exploitent la virtuosité et la couleur, comme des compositeurs écrivant pour un orchestre de chambre. Debussy crée des paysages sonores qui transcendent le piano, à la manière d’un peintre impressionniste utilisant une palette orchestrale. Schumann apporte une profondeur structurelle et émotionnelle, proche de la grande forme symphonique.

Albéniz, inspiré par les paysages et les rythmes andalous, compose pour le piano des pièces qui semblent écrites pour un orchestre. Ravel a d’ailleurs orchestré plusieurs pièces d’Iberia, confirmant leur potentiel symphonique.

Les préludes de Debussy, bien que écrits pour piano, sont souvent comparés à des esquisses pour orchestre, tant leur langage harmonique et leur dynamique sont riches.

Ravel a transcrit quelques versions pour piano de le Valse son poème chorégraphique pour orchestre. La valse pour un piano solo, version rarement interprétée en raison de sa difficulté.

La sonate op.16, dédiée à Clara, est souvent jouée avec une approche « orchestrale » au piano, en mettant en valeur les différentes « voix » comme des pupitres d’orchestre. Schumann lie les mouvements par des motifs récurrents, une technique proche de la symphonie romantique (comme chez Berlioz ou Liszt).

http://www.musiquesrivegauche.com

Casino Barrière Dinard boulevard du Président Wilson 3580 Dinard Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine



