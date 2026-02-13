Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche 25/26 – Duo Opshtam Casino Barrière Dinard Dinard Dimanche 22 mars, 17h30 Tarif unique 20€ – Présentation pièce d’identité requise

Ninon et Sacha Hannecart-Ségal, pianiste et clarinettiste sont réunis dans le duo Opshtam. Ce programme « Terres rêvées » constitué de musique qui les ressemble, les unit et les définit.

Ninon Hannecart-Ségal est pianiste. Sacha Hannecart-Ségal est clarinettiste. Le frère et la soeur sont réunis dans le duo Opshtam.

Ce programme intitulé « Terres rêvées » les rassemble, les unit et les définit. De la musique romantique, emplie de beauté et de mélancolie mais qui aspire à un monde meilleur

From Jewish Life est une œuvre pour violoncelle et piano composée par Ernest Bloch en 1924. Sacha Hannecart-Ségal a réalisé une adaptation pour clarinette et piano

Avec « Retour en terre bretonne », Ninon Hannecart-Ségal réunit trois préludes de Claude Debussy : Ondine, Bruyères, et la Danse de Puck.

Le Tryptique pour clarinette de Sacha Hannecart-Ségal est un arrangement réalisé à partir de la sicilienne de Jean-Sébastien Bach, de Kol Nidrei, l’opus 47 de Max Bruch et du quatrième Marchenbilder de Robert Schumann.

Le Prélude, choral et fugue FWV 21 est une œuvre pour piano de César Franck composée en 1884.

La Sonate pour clarinette et piano de Francis Poulenc est une des deux dernières œuvres du compositeur du Groupe des Six. Dédiée à la mémoire de son ami Arthur Honegger, elle est créée à titre posthume à New York, le 10 avril 1963.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-22T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T19:15:00.000+01:00

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http://www.musiquesrivegauche.com https://www.dinardemeraudetourisme.com/

Casino Barrière Dinard boulevard du Président Wilson 3580 Dinard Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine



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