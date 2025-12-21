Saison Jeunes Talents Musiques Rive Gauche décembre 2025 Abbaye de Saint-Jacut Saint-Jacut-de-la-Mer Dimanche 28 décembre, 17h00 Tarif unique: 25€ – gratuit poir moins de 18ans réservations: www.musiquesrivegauche.com ou sur place

Martin Beau et Aino Akiyama, deux Jeunes Talents auréolés de prix internationaux interprètent Bach, Ravel et Stravinsky lors du désormais traditionnel « Prélude à la nuit » à l’abbaye de Saint Jacut. Rendez-vous à ne pas manquer à 17h ce dimanche 28 décembre.

C’est l’évolution, au fil du temps, du duo pour violon et piano que propose ce programme de concert.

Lorsqu’il était maître de chapelle à Koethen, entre 1717et 1723, Jean-Sébastien Bach composa un cycle de six sonates pour violon et clavecin obligé dont fait partie la sonate BWV 1018. Ces sonates où le violoniste et le clavieriste sont sollicités autant l’un que l’autre, constituent les fondements de la sonate en duo au sens moderne.

La fameuse sonate n°2 en sol majeur M77, est la dernière œuvre de musique de chambre de Maurice Ravel . On y retrouve l’influence des grands maitres, mais également celle du jazz et du blues si cher à Georges Gershwin,avec qui Ravel fréquenta les night-clubs enfumés d’Harlem — véritable berceau du jazz à New-York.

Le Divertimento pour violon et piano d’Igor Stravinsky est une transcription tirée du ballet Le Baiser de la Fée.

contact@musiquesrivegauche.com

Abbaye de Saint-Jacut 3 rue de l’abbaye, 22750 Saint Jacut de la mer Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor



