SAISON LES RUGISSANTES #4 LA FÊTE DES LUMIÈRES Félines-Minervois dimanche 21 décembre 2025.

Le Cellier, Félines-Minervois Hérault

Début : 2025-12-21

À Félines, la nuit la plus longue de l’année devient une fête. Flambeaux à la main, venez redécouvrir le village plongé dans l’obscurité, entre ombres, surprises et poésie.

La Fête des Lumières, c’est une tradition presque séculaire à Félines. Chaque année, lors de la nuit la plus longue, les habitants se retrouvent pour une déambulation poétique dans un village plongé dans l’obscurité. Flambeaux à la main, petits et grands redécouvrent les ruelles, croisent des ombres, des surprises… et peut-être le mystérieux cavalier de lumière. Un moment suspendu, entre rêve et rituel, pour célébrer ensemble le retour de la lumière.

Evement gratuit, organisé par le Club du Livre, les villageois et avec le soutien des Ateliers du Vivant. Venez nombreux, et n’oubliez pas votre flambeau ! .

Le Cellier, Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 64 16 05 08 techniquefarouche@gmail.com

English :

In Félines, the longest night of the year becomes a celebration. With torches in hand, come and rediscover the village plunged into darkness, between shadows, surprises and poetry.

German :

In Félines wird die längste Nacht des Jahres zu einem Fest. Mit Fackeln in der Hand entdecken Sie das Dorf im Dunkeln neu, zwischen Schatten, Überraschungen und Poesie.

Italiano :

A Félines, la notte più lunga dell’anno diventa una festa. Con le torce in mano, venite a riscoprire il villaggio immerso nell’oscurità, pieno di ombre, sorprese e poesia.

Espanol :

En Félines, la noche más larga del año se convierte en una fiesta. Con antorchas en mano, venga a redescubrir el pueblo sumido en la oscuridad, lleno de sombras, sorpresas y poesía.

