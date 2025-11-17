SAISON LES RUGISSANTES #4 LA TOURNÉE DU DOC ALIMENTERRE Félines-Minervois

Le Cellier, Félines-Minervois Hérault

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-21

2025-11-17

Une semaine, cinq soirées, cinq villages du Minervois pour découvrir des films engagés sur l’alimentation durable et solidaire. Organisée par Les Ateliers du Vivant dans le cadre du Festival ALIMENTERRE.

le Festival ALIMENTERRE propose chaque année des projections et débats autour des enjeux de l’alimentation durable, solidaire et locale. Cette année encore, Les Ateliers du Vivant vous invitent à une tournée documentaire itinérante dans le Minervois, avec 5 projections dans 5 villages, pour réfléchir ensemble à notre manière de produire, consommer et nourrir le monde.

Le programme

Lundi 17 novembre Félines-Minervois, avec l’association ASPIC

Mardi 18 novembre Azillanet, avec le Foyer Rural / Le Couvent

Mercredi 19 novembre Rieux-Minervois, avec Le Chouette Festival

Jeudi 20 novembre Salles, avec Le Moulin de Pomërol

Vendredi 21 novembre Aigues-Vives, avec l’association Cailloux

Le choix des films sera dévoilé courant septembre chaque séance sera suivie d’un échange convivial. Entrée à prix libre venez comme vous êtes, repartez avec des idées plein la tête. .

Le Cellier, Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 64 16 05 08 techniquefarouche@gmail.com

English :

One week, five evenings, five Minervois villages to discover films about sustainable food. Organized by Les Ateliers du Vivant as part of the ALIMENTERRE Festival.

German :

Eine Woche, fünf Abende, fünf Dörfer im Minervois, um engagierte Filme über nachhaltige und solidarische Ernährung zu entdecken. Organisiert von Les Ateliers du Vivant im Rahmen des Festivals ALIMENTERRE.

Italiano :

Una settimana, cinque serate, cinque villaggi della regione del Minervois per scoprire film sull’alimentazione sostenibile e solidale. Organizzato da Les Ateliers du Vivant nell’ambito del Festival ALIMENTERRE.

Espanol :

Una semana, cinco veladas, cinco pueblos del Minervois para descubrir películas sobre la alimentación sostenible y solidaria. Organizado por Les Ateliers du Vivant en el marco del Festival ALIMENTERRE.

