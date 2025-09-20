SAISON LES RUGISSANTES #4 SOIRÉE D’OUVERTURE Félines-Minervois

SAISON LES RUGISSANTES #4 SOIRÉE D’OUVERTURE Félines-Minervois samedi 20 septembre 2025.

SAISON LES RUGISSANTES #4 SOIRÉE D’OUVERTURE

Cellier, Foyer et Esplanade Louvière. Félines-Minervois Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Soirée d’ouverture festive des Rugissantes théâtre de rue décalé avec la Cie Chicken Street, rythmes latino du Duo Quitipla, jazz poétique avec L’Oiseau Ravage. Food-trucks et bar sur place pour prolonger l’ambiance conviviale.

Soirée d’ouverture des Rugissantes

18h30 “Le magnifique bon à rien” Cie Chicken Street

Esplanade Louvière

Théâtre de rue / Tout public / 50 min / Au chapeau

Avis aux cinéspaghettophiles avertis ! Le « SERGIORAMA » ouvrira bientôt ses portes pour une avant-première exceptionnelle !

Equipé de seulement 10 planches, 20 caisses en bois et 30 ballons de baudruche, Serge Badot, ancien reconstitueur de palettes et désormais directeur du seul Cinémarama itinérant de la région, reconstituera seul, à mains nues, sans trucages et sans assistance, les scènes culte, les seconds rôles et les personnages principaux du film de Sergio Leone « LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND ». Venez nombreux soutenir ce jeune créateur d’entreprise artisanale innovante et redécouvrir ce chef d’œuvre du Western Spaghetti !

19h30 Concert et repas avec le Duo Quitipla

Place Séguy

Musique latino / Au chapeau

Duo Quitiplá, ce sont deux voix harmonisées, teintées de poésies burlesques et de déraisons amoureuses. Accompagnés tantôt par la guitare, tantôt par le cuatro, petite guitare à 4 cordes, et rythmés par les maracas vénézuéliennes ou le guïro, les joropos, les « son cubanos », les valses péruviennes et les merengue traverseront vos tympans et vos cœurs, sans jamais les heurter.

21h15 « Déplumé » L’Oiseau Ravage

Cellier

Concert Jazz déplumé tout public à partir de 8 ans.

Tarif 12-10-6 €

Jazz déplumé aux murmurations impressionnistes.

Entre ses prises de bec et un lyrisme de crécerelle, L’oiseau ravage étourdie et libère un plumage sauvage. Du haut, il plonge. Siffleur de rage, il racle le roc en jasant. Bête à plumes, il s’élève dans les vents contraires. Il plane, il sent, il graille, il chute. Le silence, le cri. L’oiseau ravage surprend parce qu’il est surpris. À la croisée des jazz, Charlène Moura et Marek Kastelnik composent une musique sensible, entre rage, humour et mélancolie.

Charlène Moura Saxophone alto, voix, objets sonores

Marek Kastelnik Piano .

Cellier, Foyer et Esplanade Louvière. Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 64 16 05 08 techniquefarouche@gmail.com

English :

Yoga workshop with Agnès Dosso

German :

Yoga-Workshop mit Agnes Dosso

Italiano :

Serata di apertura festosa per Les Rugissantes: teatro di strada fuori dagli schemi con Cie Chicken Street, ritmi latini del Duo Quitipla, jazz poetico con L’Oiseau Ravage. Camioncini e bar sul posto per continuare la festa.

Espanol :

Taller de yoga con Agnès Dosso

L’événement SAISON LES RUGISSANTES #4 SOIRÉE D’OUVERTURE Félines-Minervois a été mis à jour le 2025-08-23 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC