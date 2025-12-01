SAISON LES RUGISSANTES #4 STRANO Félines-Minervois

SAISON LES RUGISSANTES #4 STRANO Félines-Minervois mercredi 10 décembre 2025.

SAISON LES RUGISSANTES #4 STRANO

Le Cellier, Félines-Minervois Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Clowns, trapèze, orgue et poésie Strano du Cirque Trottola vous embarque sous chapiteau pour un voyage hors du temps.

Mercredi 10 décembre à Narbonne. Départ en bus à 18h15 du Cellier. Spectacle à 20h. À partir de 10 ans.

Partez en bus depuis Félines pour découvrir Strano, la nouvelle création du Cirque Trottola à Narbonne.

Sous un chapiteau rouge, des artistes cherchent refuge face au chaos du monde. Clowns, trapézistes, acrobates et même un orgue composent un univers poétique, suspendu entre rêve et mémoire. Un cirque à l’ancienne, une musique hors du temps, une atmosphère qui évoque l’enfance et les frissons. Créé par Titoune et Bonaventure Gacon, ce spectacle intemporel est conseillé à partir de 10 ans.

Départ du Cellier à 18h15 Spectacle à 20h .

Le Cellier, Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie

English :

Clowns, trapeze, organ and poetry: Strano from Cirque Trottola takes you on a timeless journey under the big top.

Wednesday, December 10, Narbonne. Departure by bus from Le Cellier at 6:15pm. Show at 8pm. Ages 10 and up.

German :

Clowns, Trapez, Orgel und Poesie: Strano vom Cirque Trottola nimmt Sie im Zirkuszelt mit auf eine Reise außerhalb der Zeit.

Mittwoch, 10. Dezember in Narbonne. Abfahrt mit dem Bus um 18.15 Uhr in Le Cellier. Aufführung um 20 Uhr. Ab 10 Jahren.

Italiano :

Clown, trapezio, organo e poesia: Strano del Cirque Trottola vi porta in un viaggio senza tempo sotto il tendone.

Mercoledì 10 dicembre a Narbonne. Partenza in autobus da Le Cellier alle 18.15. Spettacolo alle 20.00. Dai 10 anni in su.

Espanol :

Payasos, trapecio, órgano y poesía: Strano del Cirque Trottola le lleva a un viaje intemporal bajo la carpa.

Miércoles 10 de diciembre en Narbona. Salida en autobús desde Le Cellier a las 18.15 h. Espectáculo a las 20 h. A partir de 10 años.

L’événement SAISON LES RUGISSANTES #4 STRANO Félines-Minervois a été mis à jour le 2025-09-27 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC