SAISON LES RUGISSANTES #4 ZORRO Félines-Minervois

SAISON LES RUGISSANTES #4 ZORRO

Le Cellier, Félines-Minervois Hérault

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Théâtre-récit autour de Zorro, le héros sans pouvoirs mais plein de panache ! Un conte rythmé et accessible dès 7 ans, pour découvrir l’enfance de Diego et Bernardo.

Représentation scolaire, tout public sur réservation.

Qui ne connaît pas Zorro ? Ce vengeur masqué, rusé comme un renard, qui défend les faibles et ridiculise les puissants, tout en cabrant son cheval noir sur fond d’éclair… Mais derrière le mythe, qui était vraiment Diego ? Et comment est-il devenu Zorro ? Dans ce théâtre-récit vibrant et accessible dès 7 ans, Amélie Chamoux nous embarque dans un conte au ton léger et au rythme endiablé, où les mots font surgir les paysages de la Californie du XVIIIe siècle, les émotions de l’enfance, et la force de l’amitié. Pendant 45 minutes, les spectateurs suivent les aventures de Diego et Bernardo, deux amis qui transforment la peur en courage. Représentation scolaire, mais ouverte à tous sur réservation. Une belle occasion de redécouvrir Zorro… sans cape, mais avec panache ! .

Le Cellier, Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie +33 6 64 16 05 08 techniquefarouche@gmail.com

English :

Story-theater about Zorro, the hero with no powers but plenty of panache! A fast-paced, accessible tale for ages 7 and up, about the childhood of Diego and Bernardo.

School performances, all audiences by prior arrangement.

German :

Erzähltheater um Zorro, den Helden ohne Kräfte, aber mit viel Elan! Ein rhythmisches und ab 7 Jahren zugängliches Märchen, um die Kindheit von Diego und Bernardo zu entdecken.

Schulvorstellungen, alle Zuschauer auf Reservierung.

Italiano :

Teatro di narrazione su Zorro, l’eroe senza poteri ma con tanto brio! Una storia veloce e accessibile per bambini dai 7 anni in su, che esplora l’infanzia di Diego e Bernardo.

Spettacoli per le scuole, per tutti i pubblici su prenotazione.

Espanol :

Teatro de cuentos sobre el Zorro, el héroe sin poderes pero con mucho garbo Un cuento ágil y accesible para niños a partir de 7 años, que explora la infancia de Diego y Bernardo.

Funciones escolares, todos los públicos con reserva previa.

