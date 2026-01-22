Saison littéraire 2026 Rencontre avec Gabrielle de Tournemire Place d’Armes Rumilly

Saison littéraire 2026 Rencontre avec Gabrielle de Tournemire

Dans le cadre de la Saison Littéraire 2026 de la Fondation Facim, venez rencontrer l’autrice Gabrielle de Tournemire et profiter d’un temps d’échange privilégié autour de son premier roman Des enfants uniques , publié en 2024 aux éditions Flammarion.

Place d'Armes Médiathèque Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

As part of the Fondation Facim’s Saison Littéraire 2026, come and meet author Gabrielle de Tournemire for a privileged discussion of her first novel Des enfants uniques , published in 2024 by Flammarion.

