Saison LU – Théâtre – Là où mur·mur·ent les frontières Lieu Unique (le) Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-26 20:00 –

Gratuit : non Tarif unique : 9 € Tout public

Festival Les Mondiales de NantesFlux migratoires, frontières, réfugié·es… et si on reprenait tout depuis le début ? À rebours du récit dominant, deux chercheur·ses rejouent la fabrique des frontières et déplacent le regard, entre rigueur scientifique et invention scénique.Avec précision et humour, la sociologue Karen Akoka et le géographe Philippe Rekacewicz croisent leurs savoirs pour mettre à distance ce qui semble aller de soi. À leurs côtés, les deux artistes Pénélope de Bozzi et Mathieu Lemarié, manipulent une série d’objets et dessinent en direct. Projetés sur écran, cartes, chiffres, mots et récits médiatiques deviennent un terrain de friction, une matière à manipuler pour changer de perspective sur le présent et imaginer de nouvelles fictions tournées vers l’avenir. Aux tracés dominants répondent d’autres lignes, plus sensibles, dessinées à la main, qui déplacent récits et regards. La performance avance par étapes, déconstruit, recompose, fait apparaître des recherches restées dans l’ombre. Peu à peu, des trajectoires individuelles émergent. Un théâtre précis et incarné, qui fait vaciller les certitudes et les clichés, sans perdre le sensible.Durée : 1h30

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.lelieuunique.com/evenement/karen-akoka-and-philippe-rekacewicz-la-ou-mur-mur-ent-les-frontieres-theatre-conference-nantes



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