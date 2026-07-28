Saison Méditerranée 2026 · Le Festival Food Temple Maroc au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Food Temple fête sa dixième édition ! Après la Colombie, l’Australie ou encore le Brésil l’an dernier, la grande Halle du Carreau du Temple invite à un voyage culturel et gustatif au cœur du Maroc, avec pour marraine et parrain de l’événement la Cheffe Fatéma Hal et le Chef Adel Alaoui.

Riche de saveurs et de parfums envoûtants, la cuisine marocaine puise son identité dans un subtil métissage de traditions berbères, arabo-andalouses et juives. De la pastilla au couscous, du tajine au méchoui, jusqu’aux douceurs comme les cornes de gazelle, elle raconte une histoire plurielle et généreuse. Durant trois jours, dégustations, repas, ateliers et masterclass culinaires permettront de se familiariser avec ces recettes traditionnelles et des créations plus contemporaines. Le petit souk du Temple réunira une sélection d’artisans venus spécialement de Marrakech et d’Essaouira avec leurs étals d’épices odorants, d’huiles d’olive parfumées et céramiques colorées.

Sous la Halle, la scène artistique prolonge ce dialogue entre tradition et modernité. Photographies historiques et contemporaines, concerts, documentaires, révèlent un Maroc contemporain pluriel, créatif et en mouvement.

Le mot d’ordre de ces trois jours ? Un festival joyeux et ouvert à tou·tes, où l’on vient découvrir, goûter et célébrer la richesse de la culture marocaine dans un esprit de partage.

Manifestation organisée dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026

Choukran – Abdel Alaoui ; Crédits : © Choukran

Retro Cassetta – Badreddine Haoutar © Retro Cassetta ; Crédits : © Retro Cassetta

Samifati & Transe Gnawa Express © Samifati & Transe Gnawa Express ; Crédits : © Samifati & Transe Gnawa Express

Francis Latombe © Francis Latombe ; Crédits : © Francis Latombe

Soirée d’ouverture / DJ sets et concert

Vendredi 19 septembre 2026 de 18h à 23h / Entrée payante à 10€

Pour ouvrir en beauté cette 10ᵉ édition de Food Temple, consacrée au Maroc, une soirée électro-gourmande réunit des invité·es d’exception pour faire vibrer les papilles comme le dancefloor ! Carte blanche est donnée à Abdel Alaoui et à l’équipe de La Mouette et les Dromadaires pour célébrer un Maroc contemporain où cuisine et musique dialoguent.

Électro et transe gnawa embraseront la Halle du Carreau du Temple, tandis que restaurants pop-up aux saveurs gourmandes et marché aux étals odorants promettent une immersion totale. Voyage culturel garanti ! Avec Retro Cassetta, SAMIFATI & Transe Gnawa Express et Francis Latombe.

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Aïda-Tazi L’Ormiellerie ©Sansrine Saadi – fraiseetbasilic ; Crédits : ©Sansrine Saadi – fraiseetbasilic

Sara Boukhaled – Maison Gazelle ; Crédits : © Clémence Sahu

Food Temple Maroc ; Crédits : © Franck Juery

Les masterclass de chef·fes

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 (samedi 11h-19h, dimanche 11h-17h) / Gratuit en entrée libre

Les chef·fes aiment cuisiner, c’est certain, mais aussi parler de leur cuisine et partager leur savoir-faire. Les masterclass de Food Temple sont de véritables leçons de cuisine transmises en live par des chef·fes passionné·es.

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Choukran – Food Temple Maroc ; Crédits : © Choukran

Tajine au citron ; Crédits : © LDD

Les ateliers de cuisine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 (samedi 11h-19h30, dimanche 11h-17h) / Tarif unique à 15 euros

La transmission est au cœur de Food Temple. À travers des ateliers animés par des chef·fes et artisan·es engagé·es, des plats gourmands, des sucreries et des pâtisseries sont mis à l’honneur, promettant de nous faire savourer toute la richesse et l’authenticité du Maroc !

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Choukran – Rue d’Aboukir – Abdel Alaoui ; Crédits : © Choukran

PASTILLAS_La végétale – Bajamina ; Crédits : © Solène Baillard

Maison Gazelle – Sara Boukhaled ; Crédits : © Clemence Sahuc

Les restaurants pop-up & salon de thé

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026 (vendredi 18h-23h, samedi 12h-20h, dimanche 11h-17h30) / Entrée libre (sauf vendredi, entrée payante à 10€)

Tout au long du week-end, laissez-vous transporter au cœur du Maroc et découvrez ses spécialités culinaires à travers une sélection de restaurants pop-up et d’adresses incontournables. Paris regorge de talents qui subliment la gastronomie marocaine, entre tradition et modernité. Food Temple Maroc invite ces chef·fes à partager leur passion des bons produits, le goût, les recettes et l’art de vivre dans la grande Halle du Carreau du Temple. Et aussi des chef·fes marocain·es tout droit venu·es d’adresses inoubliables du Maroc et un salon de thé investiront la Halle pour partager leur passion et leurs créations, le temps du festival.

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OSMATNHUS – Crème des crèmes ; Crédits : © Emmanuelle Levesque

Les Possibles Shop ; Crédits : © Les Possibles

Huile d’olive – Domaine Sauvage ; Crédits : ©Souhail Tazi

Le marché 100% Maroc

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre (vendredi 18h-23h, samedi 11h-19h, dimanche 11h-17h30) / Entrée libre (sauf vendredi, entrée payante à 10€)

Pour les amoureux·ses du goût, le voyage culinaire se poursuit à la découverte des étals du marché et s’inspire de l’effervescence des souks marocains. Épices, artisanat délicat, produits du terroir et savoir-faire précieux se mêleront dans une atmosphère chaleureuse et vivante. Comme une promenade entre les ruelles de Marrakech ou de Fès, les visiteurs seront invités à flâner, goûter, échanger et se laisser porter par l’âme généreuse et conviviale du Maroc.

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OUM © Puresprit – Lamia Lahbabl ; Crédits : © Puresprit – Lamia Lahbabl

Gaouta – Sofia Fahli © Gaouta ; Crédits : © Gaouta

Samifati & Transe Gnawa Express © Samifati & Transe Gnawa Express ; Crédits : © Samifati & Transe Gnawa Express

Retro Cassetta – Badreddine Haoutar © Retro Cassetta ; Crédits : © Retro Cassetta

Francis Latombe © Francis Latombe ; Crédits : © Francis Latombe

Concerts & DJ sets

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026 (vendredi de 18h à 23h, samedi de 19h à 20h, dimanche de 16h30 à 17h30) / Entrée libre (sauf vendredi, entrée payante à 10€)

Le vendredi soir pour la soirée d’ouverture, les DJs et musiciens – Retro Cassetta, SAMIFATI & Transe Gnawa Express et Francis Latombe – vont enflammer la Halle sur des sons électro-arabisants, pour un voyage entre rythmes orientaux et pulsations club.

Les deux musiciennes invitées sur le week-end célèbrent, quant à elles, le chant au féminin – de la soul d’OUM à la new wave de Gaouta. Une programmation musicale éclectique qui célèbre, sous toutes ses formes, les talents d’un Maroc contemporain et multiple. À ne pas manquer !

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Food Temple Maroc © Salma Jourani ; Crédits : © Salma Jourani

Yasmine Hatimi – Les Oiseaux © Yasmine Hatimi ; Crédits : © Yasmine Hatimi

Une odyssée des arômes et des parfums, 2015 © Denis Dailleux ; Crédits : © Denis Dailleux

Préparation du thé – Archive Maison de la Photographie © Maison de la Photographie de Marrakech ; Crédits : © Maison de la Photographie de Marrakech

Exposition photos

Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026 (vendredi 18h-23h, samedi 11h-20h, dimanche 11h-17h30) / Entrée libre (sauf vendredi, entrée payante à 10€)

Poursuivez le voyage culturel et immergez-vous dans un Maroc entre traditions et modernité, à travers les expositions photo programmées lors de Food Temple. Les artistes invité·es nous plongent dans un Maroc intime, coloré et éclectique.

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Le festival gastronomique Food Temple Maroc investit la Halle de 1 800 m² du Carreau du Temple pendant 3 jours, à la mi-septembre ! Savourez une cuisine riche et colorée, participez à des ateliers culinaires ou dansez au rythme des concerts et DJ sets. Dans le cadre de la Saison Méditerranée 2026, cette dixième édition du festival Food Temple célèbre la culture et la gastronomie marocaines : immersion garantie !

Du vendredi 18 septembre 2026 au dimanche 20 septembre 2026 :

dimanche

de 11h00 à 17h30

samedi

de 11h00 à 20h00

vendredi

de 18h00 à 23h00

gratuit sous condition

Entrée libre sauf soirée d’ouverture, repas et ateliers

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T21:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T18:00:00+02:00_2026-09-18T23:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00;2026-09-20T11:00:00+02:00_2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://weez.li/TGKX7HQX +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



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