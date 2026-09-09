Saison Méditerranée : une histoire d’exil à jouer, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix
Informations pratiques
Saison Méditerranée : une histoire d’exil à jouer Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Une session jeu vidéo autour d’Enterre-moi, mon amour, un jeu narratif où l’histoire se construit à travers des échanges de messages entre une femme en exil et son mari resté au pays. Cet atelier propose d’explorer comment le jeu vidéo peut raconter des récits intimes et contemporains, en plaçant les mots et les émotions au coeur de l’expérience.
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediathequederoubaix.fr/cms/articleview/id/502 »}]
Jeux vidéo
Enterre-moi mon amour
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