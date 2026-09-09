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Saison Méditerranée : une histoire d’exil à jouer, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage · Roubaix

Saison Méditerranée : une histoire d’exil à jouer, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Roubaix - La Grand-Plage
Adresse
2 rue Pierre Motte, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Saison Méditerranée : une histoire d’exil à jouer Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Une session jeu vidéo autour d’Enterre-moi, mon amour, un jeu narratif où l’histoire se construit à travers des échanges de messages entre une femme en exil et son mari resté au pays. Cet atelier propose d’explorer comment le jeu vidéo peut raconter des récits intimes et contemporains, en plaçant les mots et les émotions au coeur de l’expérience.

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.mediathequederoubaix.fr/cms/articleview/id/502 »}]
Jeux vidéo

Enterre-moi mon amour

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