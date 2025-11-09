Saison Musicadoré 2025-2026 Place Le Guyader Saint-Renan

Saison Musicadoré 2025-2026

Place Le Guyader Saint-Renan dimanche 9 novembre 2025.

Place Le Guyader L’Amphi Saint-Renan Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

2025-11-09

Concert de Yeko

Fusion africaine

Yohann Le Ferrand, au départ musicien de fest-noz, est parti à la rencontre des artistes maliens pour fusionner cultures du nord et du sud musique africaine, reggae, hip-hop, pop.

Yeko est nourri par la diversité des instruments traditionnels (Kamelengoni , flûte peule, violons touaregs…) et l’esthétique musicale des vocalistes, sur les arrangements de Yohann Le Ferrand mêlant cultures ancestrales aux musiques actuelles.

C’est la rencontre avec Socha, chanteuse malienne, qui cristallise la formule live. .

Place Le Guyader L’Amphi Saint-Renan 29290 Finistère Bretagne +33 6 25 45 31 07

