Saison musicale 2025/2026 Inalto L’héritage musical de Schütz Amilly
Saison musicale 2025/2026 Inalto L’héritage musical de Schütz Amilly dimanche 12 avril 2026.
Saison musicale 2025/2026 Inalto L’héritage musical de Schütz
Place de l’Église Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Saison musicale 2025/2026 Inalto L’héritage musical de Schütz
Ce programme présente le fabuleux héritage du Maître à travers de magnifiques pages de musique composées par ses meilleurs élèves… .
Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
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English :
Musical season 2025/2026: Inalto? Schütz?s musical legacy
L’événement Saison musicale 2025/2026 Inalto L’héritage musical de Schütz Amilly a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS