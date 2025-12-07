Saison musicale 2025/2026 Inalto L’héritage musical de Schütz

Place de l’Église Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Saison musicale 2025/2026 Inalto L’héritage musical de Schütz

Ce programme présente le fabuleux héritage du Maître à travers de magnifiques pages de musique composées par ses meilleurs élèves… .

Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

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English :

Musical season 2025/2026: Inalto? Schütz?s musical legacy

L’événement Saison musicale 2025/2026 Inalto L’héritage musical de Schütz Amilly a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS