Saison musicale 2025/2026 Les Kapsber’girls

Rue Francis Prieur Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 18:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Saison musicale 2025/2026 Les Kapsber’girls

Les Kapsber’girls, au fil de ce programme ponctué de récits biographiques, dressent un portrait musical de ces femmes compositrices italiennes, qui parmi tant d’autres, ont participé à l’Histoire de la Musique. Et comme un clin d’œil, ce concert a lieu le jour même de la Journée internationale des droits des femmes. .

Rue Francis Prieur Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical season 2025/2026: The Kapsber?girls

L’événement Saison musicale 2025/2026 Les Kapsber’girls Amilly a été mis à jour le 2026-02-18 par OT MONTARGIS