Saison musicale 2025/2026 Les Kapsber’girls Amilly dimanche 8 mars 2026.
Début : 2026-03-08 18:00:00
Les Kapsber’girls, au fil de ce programme ponctué de récits biographiques, dressent un portrait musical de ces femmes compositrices italiennes, qui parmi tant d’autres, ont participé à l’Histoire de la Musique. Et comme un clin d’œil, ce concert a lieu le jour même de la Journée internationale des droits des femmes. .
Rue Francis Prieur Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
English :
Musical season 2025/2026: The Kapsber?girls
