Saison musicale 2026 La Selle-en-Hermoy
samedi 26 septembre 2026 · La Selle-en-Hermoy
Informations pratiques
La Selle-en-Hermoy
Saison musicale 2026
Rue du Bourg La Selle-en-Hermoy Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Saison Musicale 2026 à La Selle-en-Hermoy
Venez profiter de 2 concerts dans l’Eglise Saint Pierre de La Selle-en-Hermoy.
Au programme : le samedi 26 septembre à 20h30 musique folklorique et tzigane et le dimanche 27 septembre à 15h30 contrepoints en trio (clarinette, chant et violoncelle autour d’un piano).
Participation libre pour ces deux concerts. .
Rue du Bourg La Selle-en-Hermoy 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 10 04
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English :
2026 Music Season in La Selle-en-Hermoy
L’événement Saison musicale 2026 La Selle-en-Hermoy a été mis à jour le 2026-09-07 par OT 3CBO