Informations pratiques

La Selle-en-Hermoy

Saison musicale 2026

Rue du Bourg La Selle-en-Hermoy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

Saison Musicale 2026 à La Selle-en-Hermoy

Venez profiter de 2 concerts dans l’Eglise Saint Pierre de La Selle-en-Hermoy.

Au programme : le samedi 26 septembre à 20h30 musique folklorique et tzigane et le dimanche 27 septembre à 15h30 contrepoints en trio (clarinette, chant et violoncelle autour d’un piano).

Participation libre pour ces deux concerts. .

Rue du Bourg La Selle-en-Hermoy 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 10 04

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English :

2026 Music Season in La Selle-en-Hermoy

L’événement Saison musicale 2026 La Selle-en-Hermoy a été mis à jour le 2026-09-07 par OT 3CBO